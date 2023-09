PSG : Christophe Galtier se compare à Luis Enrique

La suite après cette publicité

Après une saison seulement passée sur le banc du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier a été démis de ses fonctions. Malgré un titre de Champion de France empochée, le technicien de 57 ans n’a pas convaincu la direction parisienne en sortant dès les 8e de finale de la Coupe de France, contre l’OM, puis face au Bayern Munich, en 8e de finale de Ligue des Champions. Remplacé par Luis Enrique cet été, Christophe Galtier est revenu sur les débuts de son successeur sur le banc du Parc des Princes.

«Il arrive avec l’image du sélectionneur de l’Espagne, et avec l’image de celui de l’entraîneur de Barcelone avec qui il a gagné et gagné les plus beaux trophées. Il est plus armé que moi, point à la ligne», a-t-il réagi lors d’un entretien accordé à Canal +. Christophe Galtier est également revenu plus globalement sur sa saison avec le PSG, en évoquant notamment les cas Messi, Neymar, Mbappé, les polémiques et son affaire de racisme, dans laquelle il sera jugé le 15 décembre prochain, devant le Tribunal de Nice.