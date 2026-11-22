Cinq buts inscrits à Parme, un quadruplé de Donyell Malen et une quatrième victoire consécutive en Serie A : l’AS Roma n’aurait pas pu mieux préparer son rendez-vous européen face au Paris Saint-Germain. Samedi soir, les Giallorossi ont balayé Parme (5-1) au stade Ennio-Tardini, confirmant leur excellente dynamique au retour de la trêve internationale. Deuxième du championnat italien, à seulement deux points de la Lazio, la formation de Gian Piero Gasperini s’affirme comme l’une des équipes les plus séduisantes de ce début de saison. Avec 36 buts inscrits en seulement douze journées, les Romains affichent même un rendement offensif historique. Il faut remonter 76 ans en arrière pour retrouver une équipe aussi prolifique à ce stade de la Serie A. De quoi aborder avec une sacrée confiance le déplacement à Paris, où les attendent les doubles champions d’Europe en titre.

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Et cette démonstration porte évidemment la signature d’un homme : Donyell Malen. L’international néerlandais a martyrisé la défense parmesane avec un quadruplé, confirmant son statut de principal danger offensif de cette Roma. Ses statistiques donnent le vertige : déjà 26 buts inscrits sur l’année civile 2026 sous le maillot romain, une performance qu’aucun joueur du club n’avait réalisée depuis Bobby Manfredini en 1960. Une efficacité qui récompense également le travail de Gasperini, lequel semble avoir trouvé la position idéale pour exploiter les qualités de l’ancien attaquant du Borussia Dortmund. « Je l’ai peut-être fait jouer là où il s’exprime le mieux. Il y a beaucoup de grands attaquants en Italie, on peut penser à Lautaro, mais Malen est actuellement extraordinaire, surtout dans la manière dont ses caractéristiques se combinent avec celles de notre équipe », a salué le technicien italien après la rencontre.

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Gasperini a trouvé la recette, le PSG est prévenu

Mais réduire cette Roma à la seule réussite de Malen serait une erreur. Depuis le début de la saison, Gasperini a construit une équipe capable d’étouffer ses adversaires, de multiplier les situations dangereuses et, surtout, de réagir lorsqu’elle est mise en difficulté. Face à Parme, les Romains ont d’ailleurs dû composer avec une opposition plus coriace que ne le laisse penser le score final. «Le résultat ne reflète pas vraiment le match. Parme était en forme, agressif, et ses longs ballons nous ont posé des problèmes. Nous avons encaissé un mauvais but qui aurait pu changer l’aspect psychologique de la rencontre», a reconnu l’ancien entraîneur de l’Atalanta. Mais c’est précisément la réaction de ses joueurs qui l’a impressionné : «nous avons désormais la confiance et les capacités nécessaires pour marquer et gagner. C’est notre plus grande qualité. On joue tous nos matches avec l’envie de les gagner. Et on peut tous les gagner». Une force mentale qui accompagne une progression collective évidente, tant sur le plan tactique que physique.

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Cette montée en puissance tombe au meilleur moment pour la Louve, qui s’apprête à retrouver le PSG en Ligue des Champions. Et cette rencontre arrive au meilleur moment pour le club italien, en grande forme, face à un PSG toujours ambitieux, mais contraint de composer avec les absences de Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué, deux éléments majeurs de son secteur offensif. Les Parisiens disposent évidemment des armes nécessaires pour faire tomber les Italiens, mais ils devront se méfier de la capacité de cette Roma à exploiter les espaces et à sanctionner la moindre erreur. Gasperini peut également compter sur la profondeur de son effectif, un atout qu’il a lui-même souligné après la victoire à Parme. «C’est l’avantage d’avoir un effectif de Ligue des Champions, avec cinq ou six changements de qualité qui peuvent faire basculer un match». Le PSG est prévenu, cette Roma ne viendra pas à Paris pour faire de la figuration.