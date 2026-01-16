Marco Verratti va faire son retour en Italie !

Ce vendredi soir, RMC Sport annonce que Marco Verratti pourrait bien faire son grand retour en Italie. Le joueur d’Al-Duhail qui est performant depuis plusieurs mois avec son club a tapé dans l’oeil de Gennaro Gattuso qui veut le convoquer à nouveau avec la sélection italienne. Le sélectionneur de la Squadra Azzura joue sa place lors des barrages qualificatifs pour le prochain Mondial 2026 en mars prochain et souhaite donc le retour de l’ancien parisien.

Marco Verratti n’a plus porté le maillot de l’Italie depuis deux ans et un match en mars 2023. Gattuso et Buffon, directeur général de la sélection, étaient au Qatar ce jeudi pour voir la rencontre entre Al-Duhail et Al-Wakrah. Match dans lequel Verratti a trouvé le chemin des filets. De quoi rendre encore plus consistant l’idée qu’il est proche d’un retour avec l’Italie qui n’a plus connu une Coupe du monde depuis 2014.