Mercato, PSG : Luis Campos veut faire revenir un joueur prêté !

La suite après cette publicité

Alors que le mercato ferme ses portes mardi à minuit, on peut s’attendre à un sprint final du côté du PSG. On le sait, les Parisiens souhaitent recruter un joueur offensif, et tout indique ça se jouera entre Malcom (Zenit) et Rayan Cherki (OL). L’écurie russe a ouvert les portes au Brésilien, alors qu’une nouvelle offre a été formulée pour le Lyonnais ces dernières heures comme dévoilé en exclusivité dans nos colonnes. Dans le même temps, le PSG cherche aussi un défenseur.

Tout indique que Milan Skriniar va débarquer à Paris dans les prochaines heures. Le défenseur central ne va pas prolonger à l’Inter - c’est déjà confimé - et les Milanais veulent le vendre dès maintenant pour grappiller quelques sous plutôt que de le perdre gratuitement. Selon l’Equipe, un mouvement surprise pourrait également intervenir rapidement. Et pour cause, Navas va être prêté à Nottingham Forest…

À lire

PSG, Benfica : Julian Draxler bientôt de retour à Paris !

Un retour inattendu ?

Seulement, les règles de la FIFA interdisent au leader de Ligue 1 d’avoir plus de huit joueurs prêtés à l’étranger. Le PSG va donc devoir rappeler un de ses joueurs. Mais qui ? Le quotidien L’Equipe ne dévoile pas de nom, mais explique que l’intention de Campos est de rapatrier un joueur qui n’est pas vraiment très utilisé dans son club.

La suite après cette publicité

Georginio Wijnaldum, pas vraiment dans les plans de José Mourinho à Rome, ou Julian Draxler, dont le passage à Benfica est un échec cuisant, sont ainsi mentionnés comme potentiels revenants. Les clubs où sont prêtés les deux ne devraient a priori pas poser trop d’obstacles, notamment au Portugal, où l’Allemand est consiéré comme un sacré flop. Deux joueurs qui pourraient éventuellement faire du bien dans la rotation, alors qu’un calendrier plus que chargé attend les pensionnaires du Parc des Princes dans les prochaines semaines…