Real Madrid : Carlo Ancelotti ouvre la porte à une prolongation

Quel sera l’avenir de Carlo Ancelotti ? En fin de contrat l’été prochain, le manager de 64 ans ne semble pas vouloir mettre fin tout de suite à sa carrière de manager et une belle offre s’était offert à lui il y a maintenant un peu moins d’un an : prendre la tête de la sélection brésilienne avant la Copa America 2024 et la Coupe du monde 2026. Un challenge dont il avait lui-même évoqué l’intérêt, mais l’option d’une prolongation au Real Madrid, arrivé en ce début de saison, semble avoir changé les plans de l’Italien.

En conférence de presse ce samedi, Carlo Ancelotti a évoqué l’idée de prolonger, mais veut attendre la fin de son contrat pour prendre sa décision finale. «Une prolongation ? Nous ne sommes pas pressés. Si le club est content, je suis content. Le moment de mon renouvellement au club ? C’est une question simple. Je serai ici jusqu’au 30 juillet 2024. C’est le temps dont je dispose pour m’occuper d’une prolongation, pas pour cette fin d’année. J’ai déjà un beau cadeau de Noël, celui d’être l’entraîneur du Real Madrid. C’est la chose la plus importante. Nous avons le temps de penser au renouvellement». La Fédération Brésilienne ne va pas apprécier.