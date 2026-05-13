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Ligue 1

RC Lens : des supporters boycottent le match face au PSG

Par Tom Courel
1 min.
Les supporters du RC Lens @Maxppp
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Lens PSG
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Ce qui devait arriver arriva. Le RC Lens et le PSG se rencontrent ce mercredi à 21h pour le match en retard de la 29e journée de Ligue 1. Et suite aux multiples changements liés au report du match, certains supporters nordistes ont pris une décision très claire à quelques heures de cette rencontre au sommet. Comme l’indique L’Équipe, au stade Bollaert-Delelis, une partie des fans aurait pris la décision de boycotter la rencontre.

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Le deuxième du championnat n’a pas l’air enchanté de recevoir les Parisiens dans de telles circonstances et des sifflets sont attendus durant une bonne partie de la partie. Pour rappel, le coach des Sang et Or, Pierre Sage, n’avait pas évité le sujet un mois plus tôt, expliquant son incompréhension suite au report du match.

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