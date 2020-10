La nouvelle sortie médiatique détonante de José Mourinho

Une défaite d'entrée face à Everton et c'était tout. Jusqu'à hier soir, Tottenham pouvait considérer son début de saison réussi, avec ce seul revers, face à Everton lors de la 1ère journée. José Mourinho pouvait avoir le sourire et préparer sereinement son déplacement sur la pelouse d'Anvers en Ligue Europa. Mais patatras, la belle série s'est brisée avec une défaite surprenante en Belgique, consécutive à un but encaissé après une erreur individuelle de Ben Davies.

Décevants, les Spurs n'ont pas réussi à revenir au score, et se sont donc inclinés 1-0. De quoi copieusement agacer José Mourinho, qui avait décidé de faire tourner son effectif : deuxième titularisation pour Vinicius, Dele Alli relancé, Lo Celso et Bergwijn titulaires. Résultat ? L'entraîneur portugais a remplacé ces 4 hommes à la mi-temps ! Un fait rare, auquel s'ajoute la sortie de Gareth Bale avant l'heure de jeu, à la 58e minute pour être précis, remplacé par Harry Kane. On pouvait dès lors s'attendre à une conférence de presse épicée, et ce fut le cas.

José Mourinho ne va pas oublier

« C'est juste de dire que les joueurs avec de mauvaises performances influencent l'équipe mais aussi une équipe influence les performances individuelles. Ce n'est pas à moi d'individualiser et d'apporter quelques noms à la table. Vous pouvez le faire vous-même. Vous me dites toujours 'pourquoi ce joueur ne joue pas?'. Peut-être que vous ne me demandez pas cela depuis quelques semaines car vous avez la réponse », a commencé par dire le Special One, avant d'y aller plus fort.

« Vous savez quelle est notre meilleure équipe. J'aime toujours penser que les joueurs méritent une opportunité. Nous avons une grande équipe avec beaucoup de bons joueurs. C'est ma responsabilité de leur donner des opportunités mais c'est aussi leur opportunité de saisir la chance à deux mains. et demander plus. Ce soir montre que mes choix futurs vont être très faciles. » On n'aimerait pas être à la place des joueurs sortis à la mi-temps par l'entraîneur portugais... Pour couronner le tout, il s'est fendu d'un post Instagram mythique, où on le voit mutique, avec cette légende : « les mauvaises performances méritent de mauvais résultats. J'espère que tout le monde dans ce bus est autant colère que moi. Demain, entraînement à 11 heures. »