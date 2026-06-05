Kylian Mbappé dévoile ses meilleurs souvenirs avec les Bleus

Alors que la Coupe du Monde 2026 approche à grands pas, Kylian Mbappé s’est confié lors d’une interview sur Sorare. L’occasion pour l’attaquant madrilène de revenir sur son parcours avec la sélection tricolore et notamment ses meilleurs matchs en équipe de France. «Bah j’ai joué deux finales de Coupe du Monde déjà donc c’est difficile de mettre autre chose. Après, il y a forcément le premier match, il est important, c’était face au Luxembourg. Mais je n’avais pas de pression, on gagne, je rentre, c’était plus de l’excitation. Après, il y a l’Argentine de 2018 mais ce n’est pas mon préféré de ce Mondial. Mon préféré, je pense que c’est la Belgique en demi-finale. Je ne marque pas, je ne suis pas décisif mais je pense que je peux terminer avec 3 ou 4 passes décisives à la fin du match», a tout d’abord avoué l’ancien Parisien.

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Avant de revenir sur le scénario cruel de la finale de 2022. «Il n’y a pas eu mieux dans l’histoire de la Coupe du Monde. En terme de divertissement, d’affiche, le scénario du match, ça termine aux tirs au but, donc c’est le plus fatal pour tout le monde. C’était pour savoir si Messi allait avoir cette Coupe du Monde ou si on faisait le back to back, y’a 3-3, il y a une intensité folle. Pour nous, c’est amer mais pour le fan il peut se dire que c’est la meilleure finale. Je ne l’ai jamais revue mais si je regarde, je sais que ça peut réveiller des démons. On a perdu et il faut passer à autre chose». Quoi de mieux que l’échéance américaine pour le faire…