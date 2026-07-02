Coupe du Monde 2026, Luis De La Fuente : «on a joué pratiquement à la perfection»
L’Espagne monte en puissance dans ce Mondial. Après une entame timide, la voilà en 8e de finale sans aucun but encaissé. Face à l’Autriche, elle n’a pas fait de détails en s’imposant 3-0 avec un doublé d’Oyarzabal. S’il y avait de doutes, ils ont été levés, selon son sélectionneur Luis De La Fuente, particulièrement ravi de la prestation de ses joueurs sur beIN Sports.
«Il faut avoir une réaction d’équipe quand c’est important. C’était un match à élimination directe après ce que nous avons eu avant. On a effectué un grand match. Dans tous les aspects, on a joué pratiquement à la perfection mais on peut toujours s’améliorer, retient-il. Dans tous les aspects on peut faire mieux car les matchs vont être plus compliqués, les rivaux plus exigeants. Il ne reste plus que 16 équipes. À partir de là, il faut garder cette mentalité».
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