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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026, Luis De La Fuente : «on a joué pratiquement à la perfection»

Par Maxime Barbaud
1 min.
Luis de la Fuente sur le banc de l'Espagne @Maxppp
Espagne 3-0 Autriche
winamax
1 1.29 N 5.40 2 10.0 bonus 100€

L’Espagne monte en puissance dans ce Mondial. Après une entame timide, la voilà en 8e de finale sans aucun but encaissé. Face à l’Autriche, elle n’a pas fait de détails en s’imposant 3-0 avec un doublé d’Oyarzabal. S’il y avait de doutes, ils ont été levés, selon son sélectionneur Luis De La Fuente, particulièrement ravi de la prestation de ses joueurs sur beIN Sports.

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«Il faut avoir une réaction d’équipe quand c’est important. C’était un match à élimination directe après ce que nous avons eu avant. On a effectué un grand match. Dans tous les aspects, on a joué pratiquement à la perfection mais on peut toujours s’améliorer, retient-il. Dans tous les aspects on peut faire mieux car les matchs vont être plus compliqués, les rivaux plus exigeants. Il ne reste plus que 16 équipes. À partir de là, il faut garder cette mentalité».

Pub. le - MAJ le
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