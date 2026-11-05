Bayer Leverkusen-Olympique de Marseille : les compositions officielles

Avec trois défaites en autant de matchs, les Marseillais n’abordent pas cette semaine européenne avec un moral au beau fixe. Surtout qu’ils se déplacent sur la pelouse du Bayer Leverkusen (une rencontre à suivre en direct commenté à partir de 21h sur Foot Mercato), qui est certes sur courant alternatif en championnat (4 victoires, 1 nul et 3 défaites) mais qui assure en C3.

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Carles Martínez Novell mise sur un 4-2-3-1. On retrouve Maza en tant que numéro 10, en soutien de Patrik Schick qui est dans une forme étincelante. En effet, le Tchèque a marqué 11 buts en 13 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de l’année. Le capitaine Tapsoba est associé en charnière centrale avec Medina. L’Argentin va donc fêter ses retrouvailles avec l’OM moins de 5 mois après avoir quitté les Bouches-du-Rhône. Une autre connaissance de la Ligue 1 est présente ce soir : Afonso Moreira, positionné en tant qu’ailier gauche. Quant à Bruno Genesio, il privilégie un 4-3-3. Il fait confiance au jeune Bezahaf pour le poste de latéral droit. Le milieu de terrain sera composé de Kondogbia, Abdelli et Hojbjerg. Weah sera capitaine et ailier droit.

Les compositions officielles :