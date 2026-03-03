OM : la nouvelle déclaration d’amour d’Habib Beye à Leonardo Balerdi

C’était l’une des grandes décisions prises par Habib Beye depuis le début de son mandat à Marseille. Critiqué depuis le début de saison, Leonardo Balerdi pouvait perdre son capitanat après plusieurs performances défensives inquiétantes. Et avec l’arrivée du nouvel entraineur, le défenseur argentin a bien été destitué de son rôle de capitaine au profit de Pierre-Emile Hojbjerg. Alors qu’il s’était déjà exprimé à ce sujet après la victoire de l’OM contre Lyon dimanche, Habib Beye en a remis une couche ce mardi en conférence de presse à la veille du quart de finale de Coupe de France contre Toulouse :

La suite après cette publicité

«L’aspect technique arrive en dernier. Je pense que j’ai prouvé que je n’incarnais pas cet aspect quand j’étais joueur. Le capitaine doit être l’identité du groupe, le relais d’un coach et un leader naturel. Je suis très serein sur mon choix contre Lyon et celui que je ferai demain. Balerdi de nouveau capitaine ? Léo est un joueur très important. Lorsqu’on regarde sa performance, il l’a été pour le groupe contre Lyon. J’ai beaucoup aimé son attitude, beaucoup aimé ce qu’il a fait aussi avec Aguerd. Je lui ai dit le brassard, c’est un symbole, mais pour moi Leo est un capitaine, il représente ça parfaitement bien et il a vécu ce moment avec beaucoup de sérénité, il a mis l’équipe justement en avant et surtout en priorité par rapport au fait que j’ai choisi Hojbjerg comme capitaine. Donc il n’y a pas de raison pour Léo de changer de statut à l’intérieur du vestiaire.»