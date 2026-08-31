Menu Rechercher
Commenter 1
Exclu FM Serie B

Paris FC : la Sampdoria veut tenter le coup Krasso sur le gong

Par Valentin Feuillette - Hanif Ben Berkane
1 min.
Jean-Philippe Krasso avec la Côte d'Ivoire @Maxppp

Selon nos informations, la Sampdoria avance sur la piste Jean-Philippe Krasso. Le club italien négocie actuellement avec le Paris FC pour obtenir le prêt de l’attaquant ivoirien, avec une option d’achat. Les discussions sont avancées à quelques heures de la fermeture du mercato. Krasso est sous contrat avec le Paris FC jusqu’en juin 2027.

La suite après cette publicité

La Sampdoria souhaite frapper un dernier grand coup pour renforcer son secteur offensif. Le club génois a perdu plusieurs attaquants cet été sans parvenir à tous les remplacer et cherche désormais un profil capable d’apporter du poids devant, avec l’objectif de renforcer ses ambitions de montée. Toujours d’après nos indiscrétions, le club génois aimerait un prêt avec option d’achat, étant donné leurs problèmes financiers. À 29 ans et fort de son expérience en Ligue 2, en Ligue 1 et avec la Côte d’Ivoire, Krasso correspond au profil recherché.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie B
Ligue 1
Sampdoria
Paris FC
Jean-Philippe Krasso

En savoir plus sur

Serie B Serie B
Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Sampdoria Logo Sampdoria
Paris FC Logo Paris FC
Jean-Philippe Krasso Jean-Philippe Krasso
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier