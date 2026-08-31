Paris FC : la Sampdoria veut tenter le coup Krasso sur le gong

Selon nos informations, la Sampdoria avance sur la piste Jean-Philippe Krasso. Le club italien négocie actuellement avec le Paris FC pour obtenir le prêt de l’attaquant ivoirien, avec une option d’achat. Les discussions sont avancées à quelques heures de la fermeture du mercato. Krasso est sous contrat avec le Paris FC jusqu’en juin 2027.

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La Sampdoria souhaite frapper un dernier grand coup pour renforcer son secteur offensif. Le club génois a perdu plusieurs attaquants cet été sans parvenir à tous les remplacer et cherche désormais un profil capable d’apporter du poids devant, avec l’objectif de renforcer ses ambitions de montée. Toujours d’après nos indiscrétions, le club génois aimerait un prêt avec option d’achat, étant donné leurs problèmes financiers. À 29 ans et fort de son expérience en Ligue 2, en Ligue 1 et avec la Côte d’Ivoire, Krasso correspond au profil recherché.