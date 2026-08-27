PSG : la réponse de Nasser Al-Khelaïfi sur Bradley Barcola

Tout indique que Bradley Barcola va quitter Paris pour Liverpool dans les prochains jours. Les deux clubs se sont mis d’accord pour le transfert de l’international tricolore, avec des Reds qui devraient débourser 140 millions d’euros pour l’enrôler. Nasser Al-Khelaïfi a été interrogé à ce sujet en marge du tirage au sort de la Ligue des Champions.

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« Le club communiquera officiellement s’il se passe quelque chose », a tout simplement répliqué le patron du Paris Saint-Germain. Mais nul doute qu’il se frotte déjà les mains avec cette vente record pour le club de la capitale, qui avait payé 45 millions d’euros pour se l’offrir il y a trois ans.