PSG : les premiers mots de Georginio Wijnaldum à l'AS Roma

Indésirable du côté du Paris Saint-Germain, le milieu de terrain néerlandais Georginio Wijnaldum s'est envolé ce vendredi soir en Italie pour s'engager avec l'AS Roma sous la forme d'un prêt avec une option d'achat estimée à 8 millions d'euros. L'Oranje de 31 ans s'est dit ravi de découvrir la Serie A sous les couleurs giallorosse.

«C'est un très bon sentiment d'être un joueur de la Roma. Toutes les personnes à qui j'ai parlé m'ont donné d'excellents retours sur le club et ses fans. Le club a clairement montré à quel point il me voulait dans les efforts qu'il a déployés pour conclure l'affaire, ce qui donne toujours beaucoup de confiance et de foi à un joueur. L'accueil des supporters, sur les médias sociaux et ailleurs, a également été fantastique. Je promets de me donner à 100% et d'aider l'équipe à atteindre tous ses objectifs cette saison», a-t-il déclaré dans le communiqué du club de la Louve.