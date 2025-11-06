Ligue Europa : l’OL tombe face au Betis, Aston Villa et Ferencvaros enchaînent

Suite de la 4e journée de Ligue Europa ce jeudi soir avec le multiplex de 21h. Après les défaites de Lille et Nice, l’Olympique Lyonnais devait sauver un peu l’honneur pour les clubs français en C3. Mais ce n’était pas évident avec un déplacement du côté du Betis, même si le club espagnol était 18e au classement au coup d’envoi. Surtout, Paulo Fonseca avait été clair en conférence de presse avant la rencontre : l’OL allait se présenter avec une équipe largement remaniée. Et il n’a pas menti puisqu’il décidait de faire un sacré turn-over. Le jeune Molebe était lancé en attaque avec Khalis Merah, Satriano et Karabec. Au milieu, Tessmann et De Carvalho devaient assurer le lien. Mais ce pari tenté par Fonseca n’a pas payé du tout, car l’OL est tout simplement tombé sur plus fort ce jeudi soir.

À domicile, la formation espagnole, emmenée par son trio offensif Abde Ez, Antony et Bakambu, a déroulé et tranquillement assuré l’essentiel. Avec un OL qui multipliait les erreurs techniques et semblait incapable de se sortir du pressing, le Betis mettait de plus en plus la pression sur les cages de Greif. Le portier restait néanmoins vigilant sur la première grosse occasion d’Abde Ez. Le tir du Marocain, après une mauvaise relance de De Carvalho, était repoussé par Greif. Mais ce n’était que retarder l’inévitable. Car sur le corner de Lo Celso dans la foulée, Abde Ez, encore lui, plaçait son plat du pied (1-0, 30e). Dans la foulée, c’est Antony qui profitait des erreurs de Niakhaté et Abner pour partir en profondeur et ajuster un lob (2-0, 35e).

L’OL tombe pour la première fois

Au retour des vestiaires, l’OL revenait avec de meilleures intentions et avec la volonté de recoller au score. Mais les limites de l’effectif se sont fait ressentir et les Lyonnais ont été incapables de vraiment inquiéter une équipe andalouse qui s’est contentée de tranquillement gérer la rencontre et de procéder en contre-attaque. Première défaite de l’OL en C3 cette saison, qui recule à la 7e place. Le Betis remonte à la 9e place avec ce succès. Dans les bonnes opérations de la soirée, Aston Villa a pris le meilleur sur le Maccabi Tel-Aviv grâce à ses Néerlandais Maatsen et Malen et monte à la 5e place. Même son de cloche pour Ferencváros, qui s’est offert Ludogorets et qui est désormais sur le podium de la Ligue Europa.

Dans le bas du tableau, l’OGC Nice peut remercier les Glasgow Rangers, pire équipe de C3 cette saison. Avant-derniers avant leur match, les Rangers ont récupéré la dernière place du classement avec leur nouvelle défaite face à la Roma de Neil El Aynaoui. Soulé et Pellegrini sont les deux buteurs du côté du club italien. Après son début canon, Braga a été ralenti par Genk dans un match spectaculaire. Le club portugais s’est incliné 4-3 malgré un doublé de Rodrigo Zalazar. Enfin, on notera la courte, mais précieuse victoire de Stuttgart face au Feyenoord grâce notamment à Bilal El Khannouss, le nul entre Fenerbahçe et Plzen, et le large succès du PAOK contre les Young Boys.

Le classement complet de la Ligue Europa 2025/2026 à retrouver ici.

Les résultats de la soirée