PSG, Luis Enrique : « ce n’est pas important d’être le meilleur à ce moment-là »

Malgré le succès retentissant du Paris Saint-Germain face à Manchester City (4-2), Luis Enrique a refusé de considérer cette victoire comme un message envoyé au reste de l’Europe. Interrogé sur la portée de ce résultat, l’entraîneur parisien a préféré rappeler que l’essentiel se jouait au terme de la compétition : «non. Quel message ? Le message, c’est l’équipe qui gagne la Coupe d’Europe».

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Le technicien espagnol entend ainsi garder les pieds sur terre malgré cette performance de prestige face aux hommes d’Enzo Maresca. Pour lui, il ne sert à rien de se proclamer meilleur à ce stade de la Ligue des champions : ce n’est pas important d’être le meilleur à ce moment-là de la compétition. Un discours qui témoigne de la volonté du coach parisien de maintenir son groupe concentré sur l’objectif ultime : remporter une troisième fois de rang la plus prestigieuse des compétitions européennes.