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Ligue 1

LOSC : la rage de Benjamin André après le match nul contre le PSG

Par Kevin Massampu
1 min.
Benjamin André sous les couleurs du LOSC @Maxppp
Lille 2-2 PSG

Un match nul très cruel pour le LOSC. Alors que le club lillois pensait décrocher un succès de prestige contre le PSG, les Dogues ont finalement été rejoints par le club parisien dans les dernières secondes de la rencontre, après une tête de Marquinhos (90e+5, 2-2). Une égalisation pas du tout au goût de Benjamin André, le capitaine lillois de retour dans le XI, qui estime que M. Watellier, l’arbitre du match, aurait dû siffler plus tôt la fin de la rencontre.

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« Ils viennent nous faire leur blabla avant la saison. Mais encore une fois, je peux comprendre qu’ils veulent rajouter quelques secondes. Mais les 15 secondes de trop font basculer le match. Dans l’ensemble, on a été présents, on a bien défendu. Mais ce qui nous tue, c’est cette dernière minute », a-t-il indiqué sur Ligue 1+.

Pub. le - MAJ le
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