PSG : Everton fixe le prix de Moise Kean

On ne peut pas être gagnant à tous les coups. La saison passée, le PSG pensait avoir réalisé une bonne affaire en récupérant sous la forme d'un prêt avec option d'achat l'attaquant Mauro Icardi. L'Argentin avait été intéressant et Leonardo l'avait définitivement recruté contre 50 M€ (au lieu des 70 M€ initialement prévus). Si Icardi a reculé dans la hiérarchie parisienne, c'est aussi bien en raison de ses blessures et d'un état de forme rarement bon qu'à cause de l'émergence de Moise Kean, nouvel atout sorti par le directeur sportif parisien en fin de mercato estival.

Celui que ne semblait pas bien connaître Thomas Tuchel est la très bonne surprise de la saison parisienne, avec 16 buts inscrits toutes compétitions confondues, un état d'esprit irréprochable et une polyvalence appréciable. Résultat, le PSG veut le conserver, mais cette fois-ci il n'y a pas d'option d'achat. Dès lors, c'est Everton qui se frotte les mains. Décevant en Premier League lors de la saison 2019-2020, Kean (21 ans) est pourtant attendu de pied ferme par Carlo Ancelotti, l'entraîneur des Toffees.

Carlo Ancelotti met la pression

« Je peux déjà vous dire que nous ne chercherons pas d'attaquant sur le marché. Nous sommes bien pourvus dans ce secteur, nous avons Dominic Calvert-Lewin, nous avons Richarlison, nous avons en ce moment Joshua King et nous avons Moise Kean qui reviendra », a-t-il assuré dans des propos rapportés par le Daily Telegraph. Et au sujet de Kean, Ancelotti a précisé sa pensée. « Je n'ai pas à le convaincre de rester à Everton, ça ce sont ce que les journaux racontent. Il est en prêt et il doit revenir. Si le PSG le veut, il doit ouvrir des discussions. Nous sommes ouverts pour ça mais si rien ne se passe, alors il sera un joueur d'Everton la saison prochaine, et un joueur important ».

Carlo Ancelotti met donc la pression sur le Paris Saint-Germain dans ce dossier en exprimant clairement la position de son club. Ce dernier a également fixé le tarif pour l'international italien. Ce sera 50 M€. Soit autant qu'Icardi lors du dernier mercato estival. Mais beaucoup plus que la valeur marchande du joueur l'été dernier. Everton compte bien profiter du succès de Moise Kean à Paris. Soit en récupérant un joueur en pleine confiance, soit en gagnant un joli pactole.