Benfica : les mots forts de Rui Costa sur Prestianni

Ce mardi, la délégation de Benfica s’est envolée pour Madrid, où l’équipe première affrontera demain soir les Merengues en barrage retour de la Ligue des Champions. Avant de prendre l’avion, Rui Costa, le président de l’écurie portugaise, s’est entretenu avec quelques journalistes, dont un d’A Bola. Questionné au sujet du cas Prestianni, le dirigeant a été très direct. « Il est clair que nous avons tous parlé. Il est clair qu’il y a eu une conversation avec chacun. Il est clair que cette situation est inconfortable pour tout le monde. Inconfortable pour le club et inconfortable pour le joueur, qui est crucifié, et je garantis qu’il n’est pas un joueur raciste, sinon il ne représenterait pas Benfica. Ce fut une semaine compliquée pour tout le monde. Je le répète : sans minimiser la gravité de la situation, il s’agit d’un incident survenu sur le terrain, dont vous avez été témoins. Par conséquent, cela ne remet absolument pas en cause les valeurs d’inclusion et de lutte contre le racisme qui caractérisent Benfica, un club qui n’accepterait jamais de joueurs racistes dans son effectif. Je tiens à le souligner. Même sur le terrain, les offenses sont fréquentes, de part et d’autre, et je suis certain que Prestianni a été profondément blessé. Nous avons confiance en notre joueur, d’autant plus que je peux vous garantir qu’il n’est pas raciste. Sinon, je serais le premier à le signaler et je n’autoriserais pas un joueur raciste à représenter un club de l’envergure de Benfica, dont l’histoire même repose sur des valeurs anti-racistes. »

Rui Costa a conclu : « Prestianni s’est défendu. Il a pris la parole pour se justifier, et voilà que le joueur, pourtant la cible de toutes les critiques, est enfin protégé. Je le répète : il s’agit d’un joueur, d’une personne, qui, je vous le garantis, n’a rien de raciste. C’est aussi simple que cela, et c’est pourquoi il mérite notre confiance dans une telle affaire. Je le répète également : Benfica n’accepterait jamais un joueur raciste dans son effectif. (…) Benfica soutiendra Prestianni, comme je l’ai dit, c’est notre joueur. Mais pas seulement parce qu’il est notre joueur. Je le répète, et c’est ce qui me semble le plus pertinent dans cette situation : Prestianni n’est pas raciste, on l’accuse de racisme à tort. Et c’est précisément pour cette raison qu’il mérite notre soutien. » Une sortie forte de la part du président de Benfica.

