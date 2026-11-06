Franck Haise révèle avoir refusé trois clubs de Premier League à cause de son niveau d’anglais

Franck Haise aurait pu découvrir la Premier League avant d’entrainer le Stade Rennais. Dans un entretien accordé à So Foot, l’entraîneur français de 55 ans a révélé avoir été approché par plusieurs clubs anglais lorsqu’il dirigeait le RC Lens. Brighton, Everton et Nottingham Forest s’étaient ainsi intéressés à son profil, mais le technicien avait préféré ne pas donner suite à ces sollicitations. « Il y a eu Brighton, Everton est venu aussi, Nottingham avait pris des informations. C’est moi qui ai refusé à chaque fois d’aller plus loin dans les discussions parce que je ne me sentais pas prêt », a-t-il expliqué. Pourtant, ce n’est pas le défi sportif qui l’a freiné, mais principalement sa maîtrise de l’anglais, qu’il jugeait insuffisante pour exercer dans les meilleures conditions au sein d’un championnat étranger.

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Conscient de l’importance de la communication dans son métier, Franck Haise a décidé de travailler régulièrement son anglais pour ne plus se fermer certaines portes à l’avenir. « À tort ou à raison, je pense toujours que mon niveau d’anglais est insuffisant. Pour la com’, la façon de parler avec les joueurs, le staff », a-t-il reconnu. Et pour progresser, l’ancien entraîneur niçois a adopté une méthode accessible à tous : l’application Duolingo, qu’il utilise avec une régularité impressionnante. « Je suis presque arrivé à mille jours sur Duolingo. Bon, c’est Duolingo, mais je fais l’effort de travailler », a-t-il confié avec humour. Avec le recul, Haise admet d’ailleurs avoir peut-être été trop exigeant envers lui-même. « Je me suis peut-être mis cette barrière-là », a-t-il ajouté. Une réflexion qui montre que, malgré son expérience sur les bancs de Ligue 1, le technicien continue de chercher à progresser, notamment dans un domaine qui l’a déjà conduit à renoncer à plusieurs opportunités à l’étranger.