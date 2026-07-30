Menu Rechercher
Commenter 11
Liga

Real Madrid : le vent tourne pour Aurélien Tchouameni

Par Dahbia Hattabi
tchouameni @Maxppp

Le Real Madrid fonce sur Rodri. Longtemps réfractaire à son arrivée, Florentino Pérez s’est laissé convaincre. Ce dossier avance bien et toutes les parties espèrent tomber d’accord assez rapidement. Son arrivée à Madrid pourrait avoir des conséquences.

La suite après cette publicité

Radio Marca explique qu’Aurélien Tchouameni (26 ans) est menacé. Le Français, qui a prolongé bien avant l’intérêt pour Rodri, pourrait voir sa situation changer. Pour rappel, Manchester United est très intéressé par sa signature. 

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Aurélien Tchouameni

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Aurélien Tchouameni Aurélien Tchouameni
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier