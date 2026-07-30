Liga
Real Madrid : le vent tourne pour Aurélien Tchouameni
@Maxppp
Le Real Madrid fonce sur Rodri. Longtemps réfractaire à son arrivée, Florentino Pérez s’est laissé convaincre. Ce dossier avance bien et toutes les parties espèrent tomber d’accord assez rapidement. Son arrivée à Madrid pourrait avoir des conséquences.
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Radio Marca explique qu’Aurélien Tchouameni (26 ans) est menacé. Le Français, qui a prolongé bien avant l’intérêt pour Rodri, pourrait voir sa situation changer. Pour rappel, Manchester United est très intéressé par sa signature.
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