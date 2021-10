Jérôme Rothen avertit le PSG au sujet de Kylian Mbappé

Libre de tout contrat dans moins de 9 mois, l'avenir de l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé semble de plus en plus indécis au fil des semaines. Lors d'un entretien accordé à RMC, l'international tricolore avait déjà exprimé son envie de quitter le club l'été dernier pour le Real Madrid, chose qui ne s'est pas concrétisée finalement. Dans son émission Rothen s'enflamme, l'ancien latéral parisien Jérôme Rothen a fait mine de s'adresser aux dirigeants du PSG pour les avertir d'un possible départ libre de l'ex-Monégasque, probablement vers la Maison Blanche.

Il faut aujourd'hui que vous vous rendiez compte d'unce chose, c'est la chance d'avoir l'un des meilleurs joueurs du monde. C'est le joueur qui représente le mieux le Paris Saint-Germain aujourd'hui, le joueur qui fait le plus de différences et qui vous fait gagner les grands matchs. Ce projet ne repose encore une fois que sur lui. Il faut lui montrer à Mbappé, et à son entourage, que le projet est autour de Mbappé, pas des autres. Il n'est pas autour de Lionel Messi ou de Neymar. Bien sûr, Lionel Messi reste Lionel Messi. Sauf qu'aujourd'hui, on voit qu'il peut disparaître 20 ou 30 minutes , a-t-il déclaré au micro de RMC.