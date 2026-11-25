La cinquième journée de Ligue des Champions se poursuivait ce mercredi, avec deux premières affiches au programme. Le FC Barcelone avait ainsi un long déplacement du côté de Bakou, pour y affronter le Sabah FC, un des petits poucets de la compétition. Privé de plusieurs joueurs, à l’image de Rodri, qui devrait revenir de sa blessure ce week-end, mais aussi de Lamine Yamal laissé au repos, Hansi Flick faisait tourner. L’Allemand laissait par exemple Pau Cubarsi, de retour de blessure, sur le banc, au profit de Frenkie de Jong encore utilisé dans l’axe de la défense. Des joueurs peu utilisés comme Alejandro Baldé, Jules Koundé, Gavi et Gabriel Jesus étaient aussi alignés d’entrée. Au final, les Catalans se sont imposés sur le score de 4-1, sans soucis majeurs.

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Pourtant, le FC Barcelone ne s’est pas forcément promené d’entrée. Largement dominateurs en termes de possession, les Catalans peinaient à s’offrir de vraies situations, avec des joueurs offensifs assez imprécis et maladroits dans les derniers mètres. La première vraie occasion était œuvre de Pedri, qui décochait une belle reprise de volée sortie par Pokatilov (21e). En face, les Azéris étaient loin d’être ridicules, que ce soit sans ballon, ou avec le cuir. Ils étaient clairement en mesure de créer du danger, et Ivan Lepinjica tentait par exemple un lob qui s’écrasait sur la barre de Joan Garcia (27e). C’est finalement Anthony Gordon qui allait faire la différence. Sur un centre puissant d’Adeyemi, dévié par Pokalitov, l’Anglais, en renard, n’avait qu’à pousser le ballon au fond des filets (0-1, 31e). À noter qu’il avait déjà inscrit un quadruplé dans ce même stade, avec Newcastle face à Qarabag. Un but qui changeait un peu la dynamique de la rencontre, et le Barça allait commencer à sur-dominer.

Gordon a fait mal à Sabah

Après un bon ballon en retrait de Koundé, Adeyemi manquait le cadre de peu dans la surface (43e). Le Barça parvenait à bien exploiter les espaces laissés par une équipe de Sabah assez courageuse, qui ne posait pas le bus, et tentait de se projeter rapidement vers l’attaque une fois le ballon récupéré. Le portier du club azéri sortait une nouvelle intervention décisive, cette fois sur une frappe sèche et lointaine de Fermin Lopez (45e). Avec un Gordon très inspiré dans les espaces, et un Baldé qui était en train de saisir sa chance, le Barça était de plus en plus dangereux, mais c’est sur un petit avantage d’un seul but que les deux équipes rentraient aux vestiaires. Pedri sortait à la mi-temps, afin de se reposer, et les locaux tentaient de rentrer, de nouveau, un peu dans le lard des Catalans en ce début de deuxième acte.

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Mais c’est Anthony Gordon qui allait encore faire trembler les filets, avec un deuxième but similaire à son premier. Gabriel Jesus frappait, le gardien repoussait, et l’ancien de Newcastle était encore dans les parages pour catapulter le ballon au fond (0-2, 51e). Il n’était pas loin du triplé avec une nouvelle occasion, sortie par le gardien rival cette fois (54e). Il fallait signaler que Gabriel Jesus était particulièrement mauvais ce soir. Tout le contraire d’un Alejandro Baldé qui saisissait sa chance, et offrait à Adeyemi le troisième but du soir avec un bon centre que l’Allemand reprenait au deuxième poteau (0-3, 55e). Malheureusement pour lui, le latéral formé à La Masia devait sortir sur blessure. Gabriel Jesus y allait quand même de son but. Après une tête de Koundé repoussée par le gardien, le Brésilien, au sol, mettait le pied pour marquer (0-4, 60e). Joy-Lance Mickels parvenait à marquer le but de l’honneur pour les Azéris après une belle transition, privant aussi le Barça de clean sheet (1-4, 63e). Alex Campos, jeune défenseur de 18 ans, faisait ses débuts avec le Barça (65e), alors que la fin de match était assez tranquille. Karim Adeyemi, qui avait aussi envie de se montrer ce soir, trouvait tout de même la barre (80e). Les trois points en poche, le Barça remonte provisoirement à la quatrième place du classement. Dans l’autre rencontre du soir, Villarreal est en train de battre le Slavia Prague sur le score de 1-0 et se repositionne dans la course aux play-offs avec une vingt-deuxième place provisoire.

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Le classement complet de la Ligue des Champions à retrouver ici.