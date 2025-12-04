PL : Manchester United concède un nul frustrant contre West Ham

Manchester United voulait enchaîner. Tombeur de Crystal Palace le week-end dernier, le club mancunien accueillait West Ham, 18e au coup d’envoi, ce jeudi soir dans le cadre de la 14e journée de Premier League. Alignés en 3-4-3 avec un trio offensif composé de Cunha, Zirkzee et Mbeumo, les Red Devils pouvaient faire un bond au classement en cas de victoire et ne tardaient pas à montrer leur détermination. Portés par le jeune Amad Diallo, très remuant dans son couloir droit, les hommes de Ruben Amorim multipliaient les offensives mais manquaient de justesse dans le dernier geste, à l’instar de Bruno Fernandes tout proche d’ouvrir le score sur un geste acrobatique de grande classe (27e). Organisés en 4-2-3-1, les Hammers se montraient quant à eux valeureux et résistaient aux assauts mancuniens. Omniprésent, Diallo poursuivait son entreprise et faisait vivre un calvaire au malheureux El Hadji Diouf alors que Wan-Bissaka sauvait les siens à deux reprises en l’espace de quelques secondes sur deux tacles salvateurs (38e).

En grande souffrance, West Ham s’en remettait finalement à Mavropanos, impérial dans les airs et vigilant sur sa ligne. Accrochés à la pause, les pensionnaires d’Old Trafford trouvaient finalement la faille au retour des vestiaires. Profitant d’une frappe contrée de Casemiro, Dalot, seul au point de penalty, terminait du pied droit (1-0, 58e). Libéré par cette ouverture du score, Manchester United gérait ensuite son avance avant de craquer… Sur un corner venant de la droite, Bowen pensait égaliser mais Mazraoui repoussait sur sa ligne. Alerte, Magassa avait cependant bien suivi pour remettre les deux formations à hauteur (1-1, 83e). Dominateurs pendant la quasi totalité de la rencontre, les Red Devils concédaient finalement le match nul (1-1). Au classement, Manchester United se retrouve désormais au 8e rang alors que West Ham reste bloqué à une inquiétante 18e place.