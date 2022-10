MU : le procès de Mason Greenwood va débuter

La suite après cette publicité

Mis à pied par son club de Manchester United depuis fin janvier, Mason Greenwood (21 ans) va comparaître ce lundi devant le tribunal de Manchester & Salford pour le début de son procès, après plusieurs reports et une liberté sous caution. Il est placé en détention provisoire depuis samedi dernier pour "tentative de viol et coups et blessures volontaires" sur son ex petite amie. Il devra répondre de son "comportement de contrôle et de coercition".

Manchester United attend l'issue du procès, mais a communiqué : « Manchester United note que des accusations criminelles ont été portées contre Mason Greenwood par le Crown Prosecution Service. Il demeure suspendu par le club en attendant l’issue du processus judiciaire » rapporte The Athletic. Pour rappel, les Red Devils continuent de payer le salaire de 75 000 livres sterling par semaine à Greenwood.