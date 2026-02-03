Roumanie : inquiétudes pour l’état de santé de Mircea Lucescu

Le 6 août dernier, Mircea Lucescu était nommé sélectionneur de la Roumanie à 79 ans. C’est la deuxième fois que la sélection nationale est confiée à l’emblématique entraîneur roumain. Sauf que ce dernier ne devrait malheureusement pas être sur le banc pour le choc des barrages du Mondial 2026 face à la Turquie. Hospitalisé récemment suite à des complications pour un rhume, Lucescu a de nouveau été admis à l’hôpital. Et cette fois, cela semblerait plus grave que prévu et l’homme serait sous surveillance permanente. Son remplacement pour le match des barrages est d’ailleurs avancé. Face à ces informations, la fédération roumaine a tout de même souhaité réagir.

«Au vu des informations parues dans les médias ces derniers jours, et notamment aujourd’hui, la Fédération roumaine de football apporte les précisions suivantes. L’entraîneur de l’équipe nationale roumaine, M. Mircea Lucescu, est hospitalisé pour surveillance médicale et suit un traitement antibiotique suite à une infection sous-cutanée. Son évolution est favorable. Nous tenons à souligner que la question du transfert de M. Mircea Lucescu vers un autre établissement médical, dans le pays ou à l’étranger, n’a jamais été soulevée. Dans ce contexte, l’entraîneur Mircea Lucescu a transmis le message suivant : « Je vais bien, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Restez calmes, la situation a été grandement exagérée. Il s’agit simplement d’un traitement que je dois suivre sous observation. » La Fédération roumaine de football et Mircea Lucescu remercient toutes les personnes qui ont manifesté leur intérêt et adressé leurs messages de soutien et appellent au respect du droit à la vie privée», a-t-elle posté sur son site officiel.