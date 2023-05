Achraf Hakimi veut quitter le PSG !

La suite après cette publicité

Achraf Hakimi était l’une des recrues phares du mercato estival 2021 du Paris Saint-Germain. Arraché à l’Inter en échange de 60 M€, l’international marocain (62 sélections, 8 buts) était censé mettre un terme aux carences franciliennes au poste de latéral droit. Véritable dragster dans le 3-5-2 nerazzurro, l’ancien joueur du Real Madrid est moins fringant à Paris.

Certes, il a développé une énorme complicité avec Kylian Mbappé, mais Hakimi au PSG, c’est seulement 9 buts et 11 passes décisives en bientôt deux saisons. À titre de comparaison, il affiche pratiquement le même bilan (7 réalisations, 11 assists) lors de son unique année passée à Milan. À 60 M€, le compte n’y est donc clairement pas. Cependant, Hakimi reste l’un des titulaires indiscutables des Rouge et Bleu.

À lire

PSG : le nouveau message déchirant de la femme de Sergio Rico

Hakimi ne se plairait plus à Paris

Mais depuis son implication dans une affaire de viol présumé, Hakimi peine à retrouver le sourire. Dernièrement, des rumeurs indiquaient même que le PSG ne serait pas froidement contre un départ en cas de belle offre (70 M€), même si nous vous avions dit que Nasser Al-Khelaïfi ne voulait pas entendre parler d’un départ. Aujourd’hui, Mundo Deportivo lâche une nouvelle bombe.

La suite après cette publicité

Le média espagnol affirme qu’Achraf Hakimi souhaite quitter Paris ! Le Marocain ne se sentirait plus à l’aise dans la capitale et son affaire judiciaire n’arrange pas les choses. Très tendu, à l’image de ses deux expulsions en L1 lors de ses deux derniers matches, Hakimi voudrait changer de cadre pour repartir de bon pied. Mais avec un contrat courant jusqu’en 2026 et un salaire mensuel brut estimé à 1,083 M€, Hakimi est difficilement délogeable.