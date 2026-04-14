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Ligue 1

Angers : fin de saison pour Yassin Belkhdim

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Ballons de foot @Maxppp

C’est une mauvaise nouvelle pour Angers qui est tombée ce mardi. Le milieu de terrain Yassin Belkhdim titulaire indiscutable cette saison est indisponible jusqu’à la fin de saison. La raison ? Une fracture à l’avant-bras et une opération qui va nécessiter plusieurs semaines d’arrêt comme il l’a expliqué dans un communiqué.

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« Fin de saison pour moi, malheureusement suite à une fracture à l’avant-bras, j’ai dû me faire opérer. Durant cette saison, j’ai donné tout ce que j’avais sans jamais tricher, fier de la saison en espérant qu’elle se finisse avec des résultats positifs. Merci à tous, allez le SCO ! » Son club va devoir assurer le maintien sans lui donc.

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