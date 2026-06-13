PSG : Warren Zaïre-Emery revient sur sa non-titularisation contre Arsenal

Sélectionné par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du Monde 2026 avec les Bleus, Warren Zaïre-Emery a été récompensé par le sélectionneur tricolore après sa brillante saison avec le PSG. Joueur le plus utilisé par Luis Enrique, le Titi Parisien a répondu présent à chaque fois que le technicien espagnol a fait appel à lui. Pourtant, l’ancien sélectionneur de l’Espagne avait préféré titulariser Fabian Ruiz à la place du joueur de 20 ans en finale de Ligue des Champions, le 30 mai dernier contre Arsenal (1-1, 4-3 t.a.b.).

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Pour Téléfoot, Zaïre-Emery est revenu sur cette non-titularisation, lui qui est entré en jeu en prolongation, à la 95e minute. « La frustration de ne pas avoir démarré titulaire ? Oui, vous savez, ça ce sont les choix du coach, c’est sa formule. On ne peut pas lui en vouloir. Il a gagné, c’est comme ça. C’est vrai que sur le moment, j’étais un peu frustré, mais quand on voit l’équipe qui gagne, que tout se passe bien, on ne peut qu’être content. J’ai pris du plaisir à rentrer sur le terrain et à jouer pour cette équipe », a-t-il expliqué. La victoire finale a finalement pris le dessus sur la déception.