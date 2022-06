Qui est Gianluca Scamacca, la cible offensive du PSG ?

La suite après cette publicité

Né le 1er janvier 1999 à Rome, Gianluca Scamacca est au cœur de l'actualité ces dernières semaines. Et pour cause. Cible prioritaire du Paris Saint-Germain, par la voix de son nouveau conseiller sportif Luis Campos, l'attaquant international italien (7 sélections) pourrait prochainement poser ses valises dans la capitale française et ainsi rejoindre une ligne d'attaque d'ores et déjà étincelante. Déterminée à l'idée de s'offrir les services du buteur de 23 ans, la direction parisienne a d'ailleurs transmis une offre de 35 millions d'euros plus bonus à l'écurie italienne. Une proposition éloignée des 50 millions exigés par les Neroverdi qui n'empêche cependant pas les Rouge-et-Bleu de rester confiants.

Des débuts contrastés !

Charmé par le profil de l'ancien buteur d'Ascoli et du Genoa, les hautes sphères franciliennes seraient ainsi prêtes à faire de Gianluca Scamacca leur prochain numéro 9, qui plus est à l'heure où Mauro Icardi n'est clairement plus en odeur de sainteté dans la Ville Lumière. Mais qui est cet attaquant d'1m95, auteur de seize buts et une passe décisive en 38 matches toutes compétitions confondues la saison dernière ? Passé, dès son plus jeune âge, par la Lazio Rome, l'AS Roma et le PSV Eindhoven où il recevra notamment les précieux conseils de Ruud van Nistelrooy, Gianluca Scamacca apparaît, aujourd'hui, comme le futur buteur de la Nazionale. Technique, imposant physiquement, tout proche des deux mètres, rapide, bluffant balle aux pieds, l'enfant de Rome a tout de l'attaquant moderne.

Lancé dans le grand bain par Sassuolo lors de la saison 2017-2018, Scamacca découvre, sous la houlette de Cristian Bucchi, les joutes de la Serie A le 29 octobre 2017 à l'occasion d'un déplacement au Diego Armando Maradona où les Neroverdi s'inclineront face au Napoli (1-3). Une nouvelle fois convoqué face à l'Hellas Vérone puis contre l'Atalanta, Scamacca quitte finalement l'élite du football italien avec 21 minutes de temps de jeu à son actif. Prêté en Serie B, à la Cremonese, l'avant-centre retrouve alors du temps de jeu mais ne parvient pas à s'imposer (un petit but en quatorze apparitions). Prêté dans la foulée au club de PEC Zwolle aux Pays-Bas, le Romain connaîtra les mêmes difficultés.

Révélation à Ascoli puis au Genoa !

Aligné avec les U21 avant d'être appelé en équipe première, Scamacca, touché au genou à l'hiver 2018, restera finalement muet avec la formation néerlandaise. Auteur de débuts plus que contrastés, le protégé d'Alessandro Lucci fait finalement son retour à Sassuolo en janvier 2019. Avec la Primavera, il inscrit alors 4 buts lors de ses 5 matches avec l'équipe réserve. Le tout avant d'être une nouvelle fois prêté en Serie B. Direction Ascoli. Un prêt gagnant puisque c'est bel et bien sous le maillot des Bianconeri qu'il va véritablement lancer sa carrière. Auteur de treize buts et une passe décisive en 35 rencontres toutes compétitions confondues, Scamacca suscite la convoitise.

De retour en Serie A où il est prêté au Genoa en octobre 2020, l'attaquant italien se révèle (enfin) aux yeux du grand public et surtout de l'Italie. Sous les ordres de Rolando Maran, coach du moment du Grifone, le Romain impressionne. Fort de 8 buts en 26 matches disputés en championnat, Scamacca peut également se targuer de 4 buts en 3 rencontres de Coupe d'Italie. Épuisant pour les défenses adverses, habile devant le but et capable de faire remonter tout le bloc grâce à son excellente conservation du ballon, il est finalement appelé par Roberto Mancini qui lui offre sa première sélection avec la Squadra Azzurra le 8 septembre 2021 face à la Lituanie. Logiquement séduit par les performances de son protégé, Sassuolo décide donc de le rappeler pour la saison 2021-2022 et le choix s'avère encore payant.

Un nouveau profil pour le PSG !

Avec Alessio Dionisi, l'entraineur des Neroverdi, le jeune attaquant de 23 ans continue de s'améliorer devant le but et devient alors l'une des principales attractions du championnat. Grâce à ses 16 buts inscrits la saison passée, Scamacca termine ainsi au sixième rang des meilleurs buteurs de Serie A. Une progression fulgurante pour celui qui était bloqué à seulement 14 petites réalisations avant de débarquer à Ascoli en juillet 2019. Plus fort que jamais, celui qui est appelé depuis son plus jeune âge avec les équipes jeunes d'Italie pourrait donc venir apporter une plus-value certaine à l'attaque parisienne.

Tout d’abord, car le PSG ne compte pas d’attaquant pivot performant. Outre Mauro Icardi, en très grande difficulté sous le maillot parisien, le club de la capitale ne peut compter que sur les prises de profondeur de ses trois fantastiques : Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Avec la possible arrivée de l’Italien, le champion de France en titre disposerait alors d'un véritable point de fixation, capable de sublimer les individualités d'ores et déjà présentes. Au milieu de la MNM, Gianluca Scamacca pourrait, par ailleurs, permettre, à ses compères d'attaque de pleinement se libérer. Des profils différents, une technique omniprésente, un équilibre tactique. Le parfait alliage que Luis Campos souhaite, logiquement, mettre en place pour célébrer son arrivée au PSG.