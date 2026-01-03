Menu Rechercher
CAN, Soudan : le magnifique but signé Aamir Abdallah qui surprend le Sénégal

Par Kevin Massampu
1 min.
Équipe du Soudan @Maxppp
Sénégal 3-1 Soudan

Le Sénégal ne s’attendait sûrement pas à ça. Opposés au Soudan pour ce premier huitième de finale de la CAN, les Lions de la Téranga ont été cueillis à froid par les Soudanais, avec cette magnifique frappe d’Aamir Abdallah (6e).

beIN SPORTS
[🎞️VIDEO] 🏆🌍 #CAN2025
😮 Abdallah marque un but fou pour le Soudan !
🇸🇳 Le Sénégal est déjà mené au score !

Trouvé sur le côté droit, l’ailier droit de 26 ans percutait avant de se remettre sur son pied gauche et d’envelopper parfaitement le ballon pour battre Édouard Mendy. Une magnifique réalisation qui a fait exploser de joie les supporters soudanais présents au Stade de Tanger et qui permet au Soudan de débloquer son compteur dans cette CAN. C’est désormais aux hommes de Pape Thiaw de se réveiller…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
