Manchester City cible un ancien flop de l’OM pour laisser partir Jack Grealish

Le sprint du mercato est lancé en Premier League. Désormais, il s’agit surtout d’un jeu de chaises musicales en attendant la finalisation des plus gros dossiers. À Manchester City, les Skyblues espèrent toujours convaincre Chelsea de lâcher le milieu de terrain argentin Enzo Fernandez, mais les Blues réclament au moins 140 M€. Après avoir déboursé 100 M€ pour s’offrir la pépite lilloise Ayyoub Bouaddi, l’ancien club de Pep Guardiola va-t-il faire une nouvelle folie ?

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Les prochains jours ne le diront. City pourrait également conclure une opération bien plus surprenante. The Athletic nous apprend en effet que les dirigeants mancuniens ne veulent pas laisser partir Jack Grealish sans le remplacer. L’ailier anglais de 30 ans est courtisé par Sunderland et Everton et les Black Cats ont récemment formulé une offre de prêt avec option d’achat. Cependant, les Toffees pourraient coiffer la formation entraînée par Régis Le Bris au poteau.

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Une opportunité en or pour Ndiaye ?

Le média britannique assure en effet que Manchester City penserait à recruter Iliman Ndiaye en échange de Grealish. Âgé de 26 ans, l’ancien pensionnaire de l’OM revit en Premier League depuis qu’il a quitté la Canebière où il ne s’est pas imposé (4 buts, 5 passes décisives en 46 matches). Sous contrat jusqu’en 2029, l’international sénégalais (43 sélections, 5 buts) a refusé de signer à Al-Hilal cet été.

Reste maintenant à savoir si un avenir à City, probablement dans le rôle de doublure, le tentera davantage. À son âge, le train ne passera peut-être pas deux fois. De son côté, Everton aurait une belle occasion de rapatrier Grealish (prêté au club la saison dernière), mais les Toffees devraient accepter de laisser filer un titulaire. Affaire à suivre.