CdM 2026 : la liste des 26 de la Turquie avec Arda Güler et Kenan Yildiz

La Coupe du monde débute dans 9 jours et les derniers pays à ne pas avoir communiqué leur liste sont en train de la dévoiler. C’est notamment le cas de la Turquie qui se retrouve dans le groupe D avec les États-Unis, l’Australie et le Paraguay. Les joueurs de Vincenzo Montella voudront être l’une des surprises du tournoi.

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ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde, 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Millî Takımımızın nihai kadrosu açıklandı.



A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella tarafından belirlenen 26 kişilik… pic.twitter.com/POGedvKnfN — Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) June 2, 2026

Les gardiens Ersin Destanoğlu (Beşiktaş) et Muhammed Şengezer (Istanbul Basksehir), les défenseurs Ahmetcan Kaplan (NEC), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor) et Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), les milieux Atakan Karazor (VfB Stuttgart) et Demir Ege Tıknaz (Braga) ainsi que les attaquants Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Aral Şimşir (Midtjylland) et Yusuf Sarı (Istanbul Başakşehir) loupent de peu la compétition. Par contre, on aura bien Kenan Yildiz (Juventus) et Arda Güler (Real Madrid), les deux pépites du pays.

La liste des 26 de la Turquie

Gardiens : Altay Bayindir (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe) et Ugurcan Çakir (Galatasaray)

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Défenseurs : Abdülerim Bardakci (Galatasaray), Merih Demiral (Al-Ahli), Çaglar Söyüncü (Fenerbahçe), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton), Mert Müldür (Fenerbahçe), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Caykur Rizespor) et Zeki Çelik (AS Roma)

Milieux : Hakan Çalhanoglu (Inter Milan), Ismaïl Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçu (Besiktas) et Salih Özcan (Borussia Dortmund)

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Attaquants : Arda Güler (Real Madrid), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Francfort), Deniz Gül (FC Porto), Irfan Can Kahveci (Kasimpasa), Kenan Yildiz (Juventus), Oguz Aydin (Fenerbahçe) et Yunus Akgün (Galatasaray)