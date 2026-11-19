Le Paris FC goûte enfin à la victoire dans cette Ligue des Champions. Après deux défaites contre le FC Barcelone (5-2) et le Real Madrid (3-0), entrecoupées de deux matchs nuls face à Arsenal (2-2) et Häcken (1-1), le club francilien a renversé Køge pour s’imposer (2-1) lors de cette 5e journée de la phase régulière. Pourtant menées dès la 12e minute, les Parisiennes ont ensuite égalisé grâce à Sheika Scott, à dix minutes de la pause.

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Dans le temps additionnel, Céline Houcine transformait en deux temps son penalty pour donner les trois points aux joueuses de Sandrine Soubeyrand. Un soulagement pour le PFC, qui est provisoirement 12e du classement - la dernière place qualificative pour les huitièmes de finale - en attendant la suite de cette 5e journée de C1 féminine. Lors de la sixième et ultime journée, les coéquipières de Clara Mateo iront en Suisse pour défier le Servette.