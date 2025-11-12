Kylian Mbappé en tête du classement des salaires "mérités"

Kylian Mbappé domine le classement des joueurs de football méritant les plus hauts salaires au monde, avec une estimation de 22,8 millions d’euros bruts par an d’après CIES. Cette analyse repose sur un modèle statistique prenant en compte plusieurs critères sportifs, dont le temps de jeu, le niveau des matchs disputés et le taux de titularisation sur la dernière année, tout en considérant aussi le poste occupé par le joueur. Mohamed Salah et Jude Bellingham complètent le podium des joueurs les mieux rémunérés selon ces paramètres.

L’étude montre également que les joueurs offensifs, notamment les attaquants et ailiers, figurent majoritairement en haut du classement. Parmi les autres postes, Thibaut Courtois est le gardien le mieux placé, Virgil van Dijk domine chez les défenseurs centraux, Achraf Hakimi pour les latéraux, João Neves pour les milieux de terrain, et Dominik Szoboszlai est deuxième derrière Bellingham parmi les milieux offensifs.

Le Top 10 :