Toulouse - PSG : les compositions sont là

La deuxième journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec une belle rencontre entre le Toulouse FC et le Paris Saint-Germain. A domicile, les Violets s’articulent dans un 4-3-3 avec Guillaume Restes dans les cages derrière Mikkel Desler, Logan Costa, Rasmus Nicolaisen et Moussa Diarra. Cristian Casseres est placé comme sentinelle avec Vincent Sierro et Gabriel Suazo à ses côtés. Seul en pointe, Thijs Dallinga est soutenu par Zakaria Aboukhlal et Frank Magri.

De son côté, le Paris Saint-Germain s’organise dans un 4-3-3 avec Gianluigi Donnarumma qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Achraf Hakimi, Marquinhos, Milan Skriniar et Lucas Hernandez. Warren Zaïre-Emery, Manuel Ugarte et Fabian Ruiz se retrouvent dans l’entrejeu. Vitinha et Lee Kang-in accompagnent Gonçalo Ramos en attaque.

Les compositions

Toulouse FC : Restes – Desler, Costa, Nicolaisen, Diarra – Sierro, Casseres, Suazo – Aboukhlal, Dallinga, Magri

Paris Saint-Germain : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Ruiz – Vitinha, Ramos, Lee

