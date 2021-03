Tottenham : l'énorme coup de gueule d'Hugo Lloris

La suite après cette publicité

Tottenham a vécu une très mauvaise soirée. À son tour, le club londonien a vécu le sentiment d’humiliation que procure une remontada européenne, visible en mondovision. Mais pour les Spurs, c’est encore pire puisqu’ils l’ont subie, sans vouloir manquer de respect au Dinamo Zagreb, face à un club d’un standing bien moins huppé. Battus 3 buts à 0, les hommes de José Mourinho ont donc dit adieu à la Ligue Europa dès les huitièmes de finale.

Interrogé après la rencontre, le Special One était forcément attendu au tournant. Mais au final, l’entraîneur semblait davantage désabusé par l’attitude de ses joueurs. Et alors qu’on s’attendait à voir Mourinho cartonner ses ouailles, c’est un homme plutôt discret et peu habitué à ce genre de sortie médiatique qui s’en est chargé : Hugo Lloris. Capitaine des Spurs, le champion du monde 2018 a tenu à mettre les points sur les i au micro de BT Sport.

Lloris recadre ses coéquipiers

« J’espère juste que tout le monde dans le vestiaire se sentira responsable de la situation, parce que c'est une honte. Le goût de la défaite de ce soir (hier) est plus que douloureux et nous en sommes tous responsables. L'accumulation, évidemment, nous sommes un club plein d'ambition, je pense juste que l'équipe en ce moment est le reflet de ce qui se passe dans le club. Nous manquons de bases, de fondamentaux, toutes nos performances sont liées à cela. Mentalement, nous devrions être plus forts, plus compétitifs. Aujourd'hui, je n'ai pas ressenti ça sur le terrain. Lorsque vous n'êtes pas prêts à ce niveau, vous le payez cash. » Remonté, le capitaine des Bleus a conclu son intervention en envoyant un message clair à ses partenaires.

« Peu importe qui est l'adversaire, il y a de la qualité partout en Europe et si vous ne respectez pas l'adversaire, il peut vous punir et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui (hier). La façon dont nous jouons n'est tout simplement pas suffisante. C’est une chose de venir devant la caméra pour dire "je suis ambitieux", c’est autre chose de montrer tous les jours lors des séances d'entraînements, de montrer à chaque fois sur le terrain que vous ne voulez pas laisser tomber, peu importe si vous jouez ou pas. Se comporter en équipe est la chose la plus difficile dans le football. Quelle que soit la décision du manager, vous devez suivre le chemin de l'équipe. Si vous ne suivez l'équipe que lorsque vous êtes dans le onze de départ, cela pose un gros problème à l'équipe. » Avare en coups de gueule, Hugo Lloris sait se faire entendre quand il en pousse un.