Arsenal : la visite médicale de Bruno Guimarães est déjà programmée

Arsenal touche au but dans le dossier Bruno Guimarães. Selon la presse anglaise, les Gunners ont trouvé un accord de principe avec Newcastle pour le transfert du milieu de terrain brésilien, avec une opération estimée à 93 millions d’euros. Le club londonien aurait même réservé un créneau la semaine prochaine pour la visite médicale de l’international auriverde, dernière étape avant la signature du contrat.

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Convaincu par le projet d’Arsenal, Bruno Guimarães avait déjà donné son accord pour rejoindre les champions d’Angleterre, qui le considèrent comme une pièce majeure pour renforcer leur entrejeu. De son côté, Newcastle était initialement réticent à perdre son capitaine, mais le contexte a accéléré les discussions avec le départ d’Eddie Howe et plusieurs cadres cet été. Après trois saisons et demie marquées par son importance chez les Magpies, le Brésilien de 28 ans se dirige désormais vers une nouvelle aventure à l’Emirates Stadium.