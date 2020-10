Saint-Etienne, OM : les vérités de Mbaye Niang sur son mercato raté

En quelques semaines, Mbaye Niang (25 ans) est passé à Rennes du joueur indispensable à celui de banni. Il faut dire que ses appels du pied incessants à l’OM n’ont pas aidé à maintenir son statut en Bretagne et ont passablement énervé la direction du club breton qui a cherché à lui trouver une porte de sortie et même trouvé un remplaçant en la personne de Sehrou Guirassy. La fin du mercato passée, celui qui a marqué 10 buts en 26 matches de L1 l’an passé, espérait même rejoindre l’AS Saint-Etienne en qualité de joker, mais l’ASSE a mis un terme aux espoirs de l’attaquant sénégalais par le biais d’un communiqué publié samedi après-midi.

Interrogé par l’Équipe ce dimanche matin sur le retour de retour de Saint-Etienne, l’ancien joueur de l’AC Milan s’est confié sur des dernières heures pour le moins agité dans le Forez. Il avoue d’ailleurs avoir senti que le transfert, dont ses conseillers ne voulaient pas entendre parler, n’allait pas se faire. «Il y a eu des complications qui m’ont aussi énervé. On a décidé d’un commun accord de tout arrêter. On sentait que ça n’allait pas le faire. Je n’étais pas dans les bureaux du club. J’ai passé ma visite médicale, j’ai vu le coach (Claude Puel) au centre d’entraînement, on a parlé et je suis rentré à l’hôtel avec ma femme et mes enfants. C’est mon avocat, avec qui j’étais, qui devait régler les deux, trois derniers détails. Il m’a ensuite appelé pour me dire que ça bloquait.»

Mbaye Niang n'a toujours pas digéré son transfert raté à l'OM

La suite on la connaît, l’ASSE annonce renoncer au transfert de l’attaquant international sénégalais et le joueur est contraint de rentrer en Bretagne. Un nouveau coup dur dans la carrière déjà sinueuse de Mbaye Niang qui ne s’est toujours pas vraiment remis de son transfert avorté à l’Olympique de Marseille. «Mes relations avec mes agents ? On se dit la vérité. Mon transfert à Marseille a échoué. J’étais déçu, mais je n’ai pas remis en cause toutes les choses qu’ils ont faites. Ils m’ont permis de rejoindre Rennes, où je me suis relancé, il ne faut pas l’oublier. C’est clair que j’étais déçu de ne pas aller à Marseille. Aujourd’hui, je reviens au Stade Rennais, je vais reconquérir tout le monde. M’Baye va reprendre sa place.»

Seul problème pour le natif de Meulan, Rennes carbure fort en ce début de saison et caracole en tête du classement de la Ligue 1. Mieux, le remplaçant de Niang, Serhou Guirassy a réalisé des débuts tonitruants avec le club breton (3 buts en 5 matches). Si Niang entend bien prouver qu’il est toujours le numéro un, il va devoir compter sur une concurrence féroce à la pointe de l’attaque rennaise. Mais les nombreuses échéances du club breton devraient permettre au joueur de se refaire la cerise. Quoi qu’il arrive, les deux parties vont bien devoir se supporter au moins encore quelques mois…