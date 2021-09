Droits TV : les solutions de Pablo Longoria pour relancer l'attractivité du football français

Au printemps dernier, Pablo Longoria avait fait sortir de ses gonds le microcosme du football français après avoir donné un avis tranché sur les coachs locaux. Une prise de parole réfléchie que le président de l'Olympique de Marseille avait assumée mettant en avant sa volonté de participer à l'amélioration de notre Ligue 1. Cette fois, il était de passage du côté de l'Assemblée nationale où il a été auditionné par la mission parlementaire sur les droits TV du football français. Le dirigeant espagnol a fait le constat sur la situation actuelle que traverse le football français et globalement européen tout en proposant des solutions pour améliorer son attractivité.

La suite après cette publicité

Une autre manière de consommer le football

Ainsi, à l'instar du constat que Andrea Agnelli faisait sur la consommation du football au moment de lancer le projet Super League, Pablo Longoria estime aussi que les consommateurs ne passent pas 90 minutes devant un match de football : «nous sommes en train de vivre une évolution médiatique, la façon dont on consomme le football change, se transforme. Le football doit s'adapter à cette transformation. Nous sommes à un moment charnière et parvenir à s'adapter à cette nouvelle réalité. Dans un match, je pense qu'il n'y a que 3 ou 4 minutes vraiment intéressante, il faut pouvoir proposer ces minutes aux consommateurs distants. Le football n'a pas beaucoup d'introduction et de façon de transmettre, il faut s'inspirer de ce qu'il se fait en Amérique.» Au-delà du problème provoqué par le retrait de Mediapro qui a pénalisé tout le football français, il estime que l'évolution de la consommation du football ne doit pas être oubliée.

Pablo Longoria estime qu'un changement doit être apporté prochainement, car le système actuel et obsolète : «le sport, et particulièrement le football, doit s’adapter à cette transformation, au passage de la télévision traditionnelle à l’OTT. Il y a toujours les supporters, les fidèles d’un club, mais il y a aussi les consommateurs de trois minutes. C’est la société de l’immédiateté. Ils veulent des highlights, des buts… [...] Demain nous allons jouer un match de Ligue Europa contre le Lokomotiv Moscou. Je considère que les gens qui vont regarder ce match sont des supporters de Moscou ou des supporters de l’OM. Quelqu’un d’autre qui veut regarder la Ligue Europa demain, va regarder a priori le multiplex pour voir tous les buts.»

Une Ligue plus forte

Pour mettre en place ces changements, Pablo Longoria sait bien que ce ne sera pas si simple et cela passe par des modifications au niveau des instances avec un poids plus important de la part de la Ligue de Football Professionnel. «Il faut réformer les structures juridiques, il faut renforcer la gouvernance de la Ligue, avoir une LFP très forte, c'est le véhicule pour faire des réformes. Et avoir des règlements du contrôle économique beaucoup plus forts, comme ce qui a été fait en Espagne », a poursuivi Pablo Longoria, faisant référence aux évolutions orchestrées en Liga par Javier Tebas, lequel a entrepris de meilleurs contrôles de gestion.

«Je suis favorable à un contrôle économique au sein des Ligues nationales. Le contrôle de la Liga est plus important que le fair-play financier a priori et pas a posteriori. Je suis davantage en faveur de la prévention que de la répression», a-t-il ensuite souligné. Avec un passage de la Ligue 1 à 18 clubs et l'apparition d'Amazon sur le paysage du football français auquel il est favorable, Pablo Longoria a noté des choses qui vont dans le sens de ses idées tout en estimant qu'il faut en faire davantage. Reste à savoir quel virage tentera de prendre la LFP dans les années futures.