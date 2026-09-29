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L’Espagne négocie un contrat XXL

Par Allan Brevi
1 min.
Espagne @Maxppp

La Fédération espagnole de football négocie actuellement un contrat XXL avec adidas, avec l’objectif de prolonger leur partenariat jusqu’en 2030. Selon AS, les discussions ont déjà débuté et se déroulent dans un climat positif, les deux parties souhaitant poursuivre une collaboration entamée en 1991. La Roja estime toutefois que les résultats exceptionnels de ses différentes sélections doivent désormais être davantage valorisés.

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Le contrat actuel, signé pour 20 millions d’euros, assortis de bonus liés aux performances, pourrait donc être nettement revalorisé. Toujours d’après AS, la Fédération souhaite démarrer 2027 avec un nouvel accord à la hauteur du rayonnement actuel du football espagnol, alors que l’Espagne est devenue l’une des principales sélections de la marque allemande. Les négociations doivent s’intensifier dans les prochains jours pour parvenir à un accord. Affaire à suivre…

Pub. le - MAJ le
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