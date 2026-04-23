Claudio Ranieri va quitter la Roma
L’histoire d’amour entre la Roma et Claudio Ranieri devrait encore prendre fin plus tôt que prévu. Selon les informations de Sky Italia, suite aux récentes tensions au sein du club romain ces dernières semaines avec Gasperini, une décision pourrait être prise rapidement et l’annonce de la séparation avec Ranieri devrait même être officialisée dans la foulée.
Conseiller du club depuis le début de saison, l’ancien coach du FC Nantes ne devrait pas survivre aux récentes polémiques médiatiques qui ont beaucoup agacé la direction. Cette dernière a décidé de trancher en faveur de Gasperini, qui réclamait notamment des recrues expérimentées sur le mercato, alors que Ranieri voulait des jeunes à potentiel comme Robinio Vaz.
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