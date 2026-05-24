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Éric Abidal quitte son poste de directeur sportif d’Al Wasl

Par Jordan Pardon
1 min.
Éric Abidal lors d'une apparition publique @Maxppp

Nommé directeur sportif du club d’Al Wasl (Emirats arabes unis) en mars 2025, Eric Abidal quitte déjà son poste. Le club émirati a annoncé cette semaine le départ de l’ancien international tricolore, qui avait déjà occupé des fonctions similaires au FC Barcelone entre 2018 et 2020.

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AlWasl SC
مع نهاية عقده، تتمنى شركة الكرة التوفيق لإيريك أبيدال في المرحلة المقبلة، وتثمن جهوده خلال الفترة الماضية 🤝.

🟡 #الوصل | #ALWASL
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Cette saison, son club avait terminé 3e du championnat émirati en comptant dans son effectif des joueurs bien connus du football européen tel que l’international français Kurt Zouma, l’ancien Lyonnais Adryelson, ou encore l’international péruvien Renato Tapia, autrefois pisté par l’OL.

Pub. le - MAJ le
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