Ciro Immobile fait enfin taire les critiques avec le Paris FC !

Personne ne l’avait vu venir. En plein cœur de l’hiver, alors que le Paris FC avançait prudemment sur le marché des transferts, le nom de Ciro Immobile a surgi comme un éclair. Un transfert presque irréel pour un promu engagé dans une lutte acharnée pour le maintien en Ligue 1. À 36 ans, l’ancien capitaine de la Lazio Rome débarquait dans la capitale avec un CV mythique. Soulier d’Or européen en 2020, champion d’Europe avec l’Italie lors de l’Euro 2021 et plus de 200 buts sous le maillot biancoceleste. Le Paris FC pensait avoir trouvé son sauveur offensif. Un serial buteur capable d’apporter son expérience et surtout ses buts dans un effectif en quête de certitudes. Après plusieurs pistes explorées, notamment celle de Mathys Tel, les dirigeants franciliens ont finalement choisi de miser sur l’expérience et le pedigree d’un attaquant qui a marqué la dernière décennie du football européen. Mais l’histoire n’a pas démarré comme prévu et les critiques, elles, n’ont pas tardé. Pendant plusieurs rencontres, l’Italien a semblé chercher ses repères dans un collectif encore en construction. Le compteur restait bloqué et les doutes ont commencé à s’installer autour de celui qui était censé être le symbole du nouveau projet du Paris FC.

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Avec cette adaptation difficile, ce manque de rythme et ce changement d’entraîneur, le natif de Torre Annunziata a rapidement découvert une réalité plus rugueuse. Le départ de Stéphane Gilli quelques semaines après son arrivée a rebattu les cartes. L’arrivée du pompier de service Antoine Kombouaré a imposé un nouveau cadre, plus exigeant défensivement, parfois éloigné des qualités naturelles d’un pur renard des surfaces. Pas de quoi dégoûter l’ancien buteur du Torino, du Séville FC et de Dortmund. «J’ai toujours pensé que je devais laisser une trace, pour ce que j’ai été et pour l’histoire que j’ai écrite avec mes coéquipiers à la Lazio. Bien sûr, les statistiques sont importantes, mais je suis vraiment content de ce que j’ai accompli. Je vis actuellement une expérience formidable à Paris avec ma famille. Je n’y pense pas pour le moment. Tant que la flamme est là, je continuerai. On verra, cela dépend de mon corps et de mon esprit. Je reste ici à Paris jusqu’en juin, puis toute l’année prochaine. Pour l’instant, ça me convient», avait-il promis il y a quelques jours au micro de Sky Italia. Le premier but d’une longue liste ? En tout cas, la légende de la Lazio continue de jouir de la confiance de ses coéquipiers, mais aussi du staff d’Antoine Kombouaré.

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Le premier but d’une longue liste ?

Puis est venu ce dimanche face au Havre. À la 29e minute, sur une déviation de son compatriote Diego Coppola, Immobile a enfin fait parler son instinct. Une demi-volée sèche qui ne laisse aucune chance à Mory Diaw et libère tout un stade. Le premier but en Ligue 1 pour l’Italien, celui qui fait taire les critiques et rappelle pourquoi son nom résonne encore dans toute l’Europe. «Je suis super content pour lui, il l’attendait depuis un moment, ça va beaucoup le libérer et lui donner de la confiance. C’est bien, il aurait même pu en marquer d’autres. Son but récompense ses efforts, il est en train de retrouver un rythme, il répète les matches. Il va monter en puissance et être très précieux pour la fin de saison. Il a vécu des moments difficiles en jouant peu, il arrive ici. C’est un champion, un gagneur. À l’entraînement, il s’accrochait. Dans les matches, il n’a pas toujours été bon mais ce but va le libérer d’un poids terrible. Certains se demandaient s’il n’était pas fini et de rendre les armes. Il n’a pas lâché et il a montré qu’il pouvait être de nouveau efficace», a d’ailleurs expliqué Kombouaré après la rencontre.

«Il est plus fort dans les duels, dans les courses, il est capable de garder le ballon mieux qu’il ne l’a fait sur les matches précédents. Il est à l’image de l’équipe, comme je l’avais dit pour Moses Simon aussi, ce sont des garçons qui prennent confiance. Des doutes sur Immobile ou Kombouaré ? Ce que les gens pensent, je m’en moque. Depuis le début, on a toujours demandé ce que je faisais là, ce qui est important c’est que l’on gagne les matches et qu’à la fin de la saison on soit le plus haut possible au classement. Le reste… Les gens sont libres de penser ce qu’ils veulent. Les gens ont raison finalement car pour nous c’est un métier compliqué», a-t-il conclu. Dans un match intense remporté (3-2), le Paris FC a pris un pas précieux vers le maintien au classement de la Ligue 1 et Immobile a peut-être lancé son aventure parisienne. Sept matchs pour ouvrir son compteur, mais un seul instant peut parfois suffire à relancer une histoire. Et si ce but n’était que le début.