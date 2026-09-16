OM : Bruno Génésio cash sur les difficultés physiques de son équipe

Présent en conférence de presse avant Besiktas-OM, Bruno Génésio a été interrogé sur les difficultés physiques affichées par l’OM, notamment lors de la défaite face à Rennes. L’entraîneur marseillais reconnaît que les chiffres confirment cette impression, tout en rappelant que les Bretons sont particulièrement performants dans ce domaine. « Oui, les chiffres confirment cette remarque, surtout face à une équipe qui est la plus performante dans ce domaine. Rennes est l’équipe qui court le plus et qui réalise le plus d’efforts à très haute intensité dans les matchs », a-t-il expliqué.

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Pour autant, le technicien refuse de résumer les difficultés de son équipe au seul aspect physique, estimant que plusieurs facteurs peuvent expliquer cette baisse. « Expliquer complètement notre baisse serait peut-être trop long ici, parce qu’il y a plusieurs explications possibles. Depuis notre arrivée, nous essayons d’amener cette équipe au meilleur niveau dans ce domaine. Mais il n’y a pas que l’aspect physique : il faut aussi être capable d’être bon techniquement et tactiquement », a poursuivi Génésio.