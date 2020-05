Les clubs de Premier League poussent pour un mercato jusqu'en octobre

Avec la crise lié au Covid-19 et l'arrêt pendant plusieurs semaines des compétitions, le mercato pose problème. Alors qu'il doit normalement débuter début juin, le marché des transferts estival pourrait prochainement être décalé par la FIFA, qui n'a toujours pas communiqué sur le sujet. Récemment, les médias italiens expliquaient que les clubs de Serie A voulaient un mercato du 1er septembre au 5 octobre. Et les formations italiennes ne seraient pas les seuls à vouloir du changement.

D'après les informations du Telegraph dévoilées ce samedi, les clubs de Premier League auraient évoqué le sujet également lors d'une réunion cette semaine. Mais outre-Manche, les formations seraient plus pour un prolongement du mercato, jusqu'au mois d'octobre, et non un report de celui-ci comme en Italie. On attend désormais la décision officielle de la FIFA.