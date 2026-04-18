CdM 2026 : le billet de train aller-retour pour le MetLife Stadium passera de 12,9 à 150 dollars…

Les supporters qui assisteront aux matchs de la Coupe du Monde 2026 au MetLife Stadium devront faire face à une hausse spectaculaire des tarifs de transport. En effet, le billet aller-retour en train depuis New York est fixé à 150 dollars, contre environ 12,90 dollars habituellement pour le même trajet. Une augmentation massive qui fait déjà polémique, d’autant plus que l’enceinte accueillera plusieurs rencontres majeures, dont la finale.

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Pour justifier ce tarif exceptionnel, la régie des transports du New Jersey met en avant le coût élevé du dispositif mis en place pour l’événement, estimé à 48 millions de dollars, notamment pour sécuriser et organiser des trains dédiés aux supporters selon le journal Le Parisien. Les autorités assument ce choix, estimant que ce sont aux fans de supporter cette dépense plutôt qu’aux usagers quotidiens du réseau. Au total, des dizaines de milliers de billets seront mis en vente pour chaque rencontre, avec en parallèle des solutions alternatives comme des navettes, elles aussi payantes, mais à un tarif légèrement inférieur…