EdF : Kylian Mbappé raconte son superbe but

Auteur de son 28e but en sélection et désigné homme du match par notre rédaction, Kylian Mbappé s'est une nouvelle fois montré décisif lors de la victoire des Bleus face à l'Autriche (2-0). Et de quelle manière. Titularisé à la pointe de l'attaque tricolore, aux côtés d'Olivier Giroud, la star du Paris Saint-Germain, très en jambes, s'est amusé avec cinq défenseurs autrichiens avant de conclure, dans la surface, d'une frappe du droit puissante plein axe. Interrogé sur ce petit festival en zone mixte, le Bondynois n'a pas caché sa joie au moment de décrire l'action. L'ancien Monégasque est également revenu sur la prestation globale de l'équipe.