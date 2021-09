Georginio Wijnaldum surpris par une Ligue 1 très défensive face au PSG

Interrogé par L'Équipe, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Georginio Wijnaldum a donné son ressenti sur la Ligue 1, qu'il a connu pour la première fois cette saison. L'international batave a été surpris par le changement tactique des adversaires du club de la capitale, qui adoptent une tactique plus défensive lorsqu'ils viennent à affronter le PSG.

« J'ai trouvé que les équipes étaient vraiment très défensives face à nous. Elles laissent très peu d'espaces entre les lignes; c'est tellement difficile de trouver des intervalles. Je m'y attendais, mais pour être honnête pas à ce point. Je le prends comme une marque de respect de ces équipes pour le PSG et, à vrai dire, quand vous voyez notre effectif, les adversaires ne vont pas partir à l'abordage, c'est normal. Mais bon, je pense que ce sera différent en Ligue des champions, on va affronter des équipes qui voudront aussi dicter le jeu », a-t-il affirmé au quotidien.