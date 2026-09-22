Real Madrid : les Madrilènes réclament 3 changements majeurs dans l’équipe !

La défaite face à l’Atlético dans le derby madrilène va laisser des traces. Alors que les fans du Real Madrid vont devoir attendre trois semaines avant de revoir leurs joueurs à l’œuvre, le climat est encore très tendu du côté de la Castellana. L’opinion publique constate que, malgré l’arrivée de Mourinho et un mercato intéressant sur le papier, rien n’a vraiment changé dans l’équipe, et les maux de la saison dernière sont toujours là.

La suite après cette publicité

Un milieu de terrain incapable de créer du jeu, une animation offensive morne, une équipe dépassée par son adversaire au niveau de l’intensité et des efforts des stars offensives qui ne s’entendent toujours pas sur le terrain. Si la communication du club de la capitale espagnole semble surtout concentrée sur l’arbitrage, qui lui aurait encore porté préjudice ce week-end, les supporters ne sont plus aveugles et de nombreux joueurs, José Mourinho ainsi que la direction sont pris pour cible. Trois axes de changement se dégagent d’ailleurs du côté des médias pro-Real.

Vinicius Jr est pris pour cible

Le nom qui revient le plus dans les critiques des Merengues n’est autre que celui de Vinicius Jr. José Mourinho commencerait d’ailleurs à perdre patience avec le Brésilien, très peu performant, quelques semaines après avoir signé une prolongation XXL. « Diomandé est inévitable », va jusqu’à écrire le média AS. La tendance est claire à Madrid : on estime que l’Ivoirien doit être titulaire à gauche et que Vinicius Jr mérite d’aller faire un petit tour sur le banc de touche.

La suite après cette publicité

Dans un autre article, ce même journal AS plaide en faveur de la présence de Bernardo Silva dans le onze titulaire, du moins dans les gros matchs. Le Portugais est vu comme le seul joueur capable de combler cette absence de créativité au milieu et le média confirme qu’au sein du madridismo, on souhaite donner plus de responsabilités à l’ancien joueur de Manchester City. Enfin, beaucoup estiment aussi que Carlos Espi doit jouer plus régulièrement. Décisif à deux reprises cette saison, offrant les victoires contre l’Espanyol et Elche, l’Espagnol reste peu utilisé par José Mourinho, et n’est même pas entré en jeu lors du derby. Là aussi, la question des statuts est évoquée, avec un Kylian Mbappé que Mourinho ne remplace que très peu…